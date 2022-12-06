Проблемы со сном говорят низком уровне витамина D

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Проблемы со сном говорят низком уровне витамина D


Существует ряд симптомов, которые могут сигнализировать о том, что вам нужно больше «солнечного витамина».


Витамин D играет решающую роль в работе организма. Он необходим для иммунной системы и поддержания здоровья костей и сердца. Однако, если мы не получим его в достаточном количестве, эти системы могут работать менее эффективно.


"Дефицит витамина D может вызвать ряд симптомов, которые могут даже снизить качество вашего сна. Большинство пациентов с дефицитом витамина D не имеют симптомов, однако, если вы истощены, ваши кости болят, у вас есть мышечная слабость или изменения настроения, это свидетельствует о том, что с вашим телом что-то может быть ненормальным", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Другими примерами симптомов дефицита витамина D являются:

• Усталость
• Боль или ломота в костях
• Депрессия или чувство грусти
• Выпадение волос
• Мышечная слабость
• Потеря аппетита
• Более легкое заболевание
• Бледность кожи


«Если какие-либо из этих симптомов кажутся вам знакомыми, обратитесь к своему лечащему врачу. Они могут сделать тест, чтобы проверить уровень витамина D».


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Что мне делать, если у меня дефицит?


Если у вас диагностирован дефицит витамина D или вы считаете, что это так, вам следует проконсультироваться с врачом общей практики. Если у вас подтвержден дефицит, есть несколько способов повысить уровень, в том числе с помощью пищевых добавок и продуктов питания.

К продуктам с высоким содержанием витамина D относятся:

• Жирная рыба
• Красное мясо
• Печень
• Яичные желтки
• Обогащенные продукты


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