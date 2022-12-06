Проблемы со сном говорят низком уровне витамина D

"Дефицит витамина D может вызвать ряд симптомов, которые могут даже снизить качество вашего сна. Большинство пациентов с дефицитом витамина D не имеют симптомов, однако, если вы истощены, ваши кости болят, у вас есть мышечная слабость или изменения настроения, это свидетельствует о том, что с вашим телом что-то может быть ненормальным", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Если какие-либо из этих симптомов кажутся вам знакомыми, обратитесь к своему лечащему врачу. Они могут сделать тест, чтобы проверить уровень витамина D».

Что мне делать, если у меня дефицит?

Витамин D играет решающую роль в работе организма. Он необходим для иммунной системы и поддержания здоровья костей и сердца. Однако, если мы не получим его в достаточном количестве, эти системы могут работать менее эффективно.• Усталость• Боль или ломота в костях• Депрессия или чувство грусти• Выпадение волос• Мышечная слабость• Потеря аппетита• Более легкое заболевание• Бледность кожиЕсли у вас диагностирован дефицит витамина D или вы считаете, что это так, вам следует проконсультироваться с врачом общей практики. Если у вас подтвержден дефицит, есть несколько способов повысить уровень, в том числе с помощью пищевых добавок и продуктов питания.• Жирная рыба• Красное мясо• Печень• Яичные желтки• Обогащенные продуктыРанее МедикФорум писал о вредных продуктах для людей с простудой.

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