Проблемы со сном говорят низком уровне витамина D
Существует ряд симптомов, которые могут сигнализировать о том, что вам нужно больше «солнечного витамина».
Витамин D играет решающую роль в работе организма. Он необходим для иммунной системы и поддержания здоровья костей и сердца. Однако, если мы не получим его в достаточном количестве, эти системы могут работать менее эффективно.
"Дефицит витамина D может вызвать ряд симптомов, которые могут даже снизить качество вашего сна. Большинство пациентов с дефицитом витамина D не имеют симптомов, однако, если вы истощены, ваши кости болят, у вас есть мышечная слабость или изменения настроения, это свидетельствует о том, что с вашим телом что-то может быть ненормальным", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Другими примерами симптомов дефицита витамина D являются:
• Усталость
• Боль или ломота в костях
• Депрессия или чувство грусти
• Выпадение волос
• Мышечная слабость
• Потеря аппетита
• Более легкое заболевание
• Бледность кожи
«Если какие-либо из этих симптомов кажутся вам знакомыми, обратитесь к своему лечащему врачу. Они могут сделать тест, чтобы проверить уровень витамина D».
Что мне делать, если у меня дефицит?
Если у вас диагностирован дефицит витамина D или вы считаете, что это так, вам следует проконсультироваться с врачом общей практики. Если у вас подтвержден дефицит, есть несколько способов повысить уровень, в том числе с помощью пищевых добавок и продуктов питания.
К продуктам с высоким содержанием витамина D относятся:
• Жирная рыба
• Красное мясо
• Печень
• Яичные желтки
• Обогащенные продукты
Ранее МедикФорум писал о вредных продуктах для людей с простудой.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий