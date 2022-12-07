Низкий сахар у пожилых ускоряет снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера
Новое исследование показало, что технология, используемая для лечения диабета, может быть полезна для пациентов с болезнью Альцгеймера.
Технологии, используемые для помощи диабетикам, внедряются для помощи пациентам с болезнью Альцгеймера , наиболее распространенной формой слабоумия. Согласно исследованию, пожилые люди с диабетом 1 и 2 типа подвержены большему риску состояния, известного как гипогликемия. Это происходит, когда уровень сахара в крови в организме слишком низкий. В результате они работают над технологией, чтобы предотвратить это.
«Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание, и гипогликемические явления могут ускорить снижение когнитивных функций. Вот почему мы сосредоточены на выявлении низкого уровня сахара в крови у пожилых людей с болезнью Альцгеймера и диабетом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Помимо потенциального сдерживания распространения болезни Альцгеймера, новая технология поможет пациентам, которые изо всех сил стараются не забывать контролировать уровень сахара в крови.
В исследование предполагается включить 75 пар пациентов с диабетом и болезнью Альцгеймера.
"Для людей с диабетом гипогликемия может быть проблематичным состоянием".
Известный как гипо, он может вызвать ряд симптомов, таких как:
• Потоотделение
• Чувство усталости
• Головокружение
• Чувство голода
• Покалывание губ
• Ощущение дрожи или дрожи
• Учащенное сердцебиение
• Легкое раздражение
• Бледность
Если его не лечить, гипогликемия может привести к тому, что человек с диабетом «упадет в обморок или потеряет сознание».
Было обнаружено, что лечение, известное как леканемаб, замедляет снижение когнитивных функций на 27 процентов у пациентов, которые получали препарат один раз в две недели в течение 18 месяцев.
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