Низкий сахар у пожилых ускоряет снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера

«Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание, и гипогликемические явления могут ускорить снижение когнитивных функций. Вот почему мы сосредоточены на выявлении низкого уровня сахара в крови у пожилых людей с болезнью Альцгеймера и диабетом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Для людей с диабетом гипогликемия может быть проблематичным состоянием".

Технологии, используемые для помощи диабетикам, внедряются для помощи пациентам с болезнью Альцгеймера , наиболее распространенной формой слабоумия. Согласно исследованию, пожилые люди с диабетом 1 и 2 типа подвержены большему риску состояния, известного как гипогликемия. Это происходит, когда уровень сахара в крови в организме слишком низкий. В результате они работают над технологией, чтобы предотвратить это.Помимо потенциального сдерживания распространения болезни Альцгеймера,В исследование предполагается включить 75 пар пациентов с диабетом и болезнью Альцгеймера.• Потоотделение• Чувство усталости• Головокружение• Чувство голода• Покалывание губ• Ощущение дрожи или дрожи• Учащенное сердцебиение• Легкое раздражение• БледностьЕсли его не лечить, гипогликемия может привести к тому, что человек с диабетомБыло обнаружено, что лечение, известное как леканемаб, замедляет снижение когнитивных функций на 27 процентов у пациентов, которые получали препарат один раз в две недели в течение 18 месяцев.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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