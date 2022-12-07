У 44-летней женщины обнаружен тяжелый дефицит железа из-за частого употребления изюма

"В медицинском отчете описан случай 44-летней женщины, чье здоровье ухудшилось, несмотря на многочисленные попытки исправить дефицит железа с помощью пищевых добавок. Пациент был направлен в их амбулаторную клинику из-за симптомов дефицита железа. За год до ее визита она лечилась пероральным препаратом железа (100 мл/день) из-за тяжелой железодефицитной анемии. Однако симптомы не исчезли, что привело к последующему посещению с более выраженными признаками анемии", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум

«Она жаждала сладкого изюма, потому что регулярно тренировалась на выносливость. После прекращения приема изюма в течение одной недели пероральный тест на всасывание железа с использованием 225 мг [железа] не выявил отклонений».

Семена бобовых

Сидр

Горох

Кофе

Чай

Орехи

Большинство случаев дефицита железа возникает из- за недостаточного потребления железа, но также могут играть роль внутренние кровотечения, эндометриоз и генетика. Как правило, в рационе следует уделять особое внимание фруктам и орехам, которые содержат негем (соединения железа, образующиеся в небелковой части гемоглобина).Однако некоторые растительные продукты связаны с развитием серьезного дефицита железа. Одной женщинеПри обращении она сообщила об усталости, головной боли, жжении языка и непереносимости физических упражнений. Она оказалась в нормальном состоянии питания. Кожа была бледная, при осмотре полости рта выявлен атрофический глоссит.Когда ее спросили о ее режиме питания, пациентка рассказала, чтоЧерез три недели после прекращения приема изюма состояние пациента полностью улучшилось без необходимости приема добавок железа. В отчете подчеркивается, что продукты из винограда, такие как изюм, содержат высокие концентрации определенных природных фенольных соединений.Известно, что одно из таких соединений,Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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