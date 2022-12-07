Врач предупредила об опасных проявлениях дефицита витамина B1

«Дефицит тиамина может вызвать боли в желудочно-кишечном тракте, тошноту и рвоту», - уточнила Людмила Лапа, беседуя с «Вечерней Москвой».

«При его дефиците могут развиться хроническая усталость, повышенная забывчивость».

Медик предупредила в интервью об опасных проявлениях дефицита витамина B1. По словам специалиста, недостаток этого вещества может быть следствием несбалансированного питания. От дефицита тиамина в первую очередь страдают обмен веществ, пищеварительная система.Также из-за нехватки витамина B1 происходят негативные изменения с нервной системой, эмоциональным состоянием. Как результат, возникают резкие колебания настроения, депрессивные состояние, меланхолия.Другим опасным проявлением дефицита тиамина является ухудшение работы мозга, снижение умственных способностей.Людмила Лапа добавила, что богатым источником витамина B1 являются орехи и крупы. Людям, которые испытывают его нехватку, врач порекомендовала включать данные продукты в свое меню.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кофе может способствовать тому, что организм начинает испытывать недостаток питательных веществ

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