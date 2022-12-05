Пить кофе для борьбы с упадком сил небезопасно

«Кофеин – отличный стимулятор, когда необходим заряд энергии, но часто пользоваться таким способом не стоит, это расходует резервы организма», - сказал специалист, беседуя с «Газетой.Ru».

«У некоторых людей с повышенной чувствительностью к кофеину может развиваться бессонница, головная боль, нервозность и раздражительность», - предупредил медик.

Врач-невролог Игорь Мацокин объяснил в интервью, почему небезопасно использовать кофеин для борьбы с дневной сонливостью, вялостью, упадком сил.По словам невролога, при употреблении кофеина активно расходуются запасы аденозинтрифосфорной кислоты, важной для осуществления процессов обмена веществ. Такое сокращение ресурсов организма, когда он не успевает их восполнять, ослабляет иммунитет, ухудшает работу систем и органов тела.Кроме того, привычка тонизировать себя кофе может повышать вязкость крови из-за усиленного мочегонного эффекта – это способствует развитию гипертонии, повышает риски сердечных патологий.Мацокин добавил, что реакция организма на кофеин всегда связана с индивидуальными особенностями, поэтому разные люди воспринимают кофе по-разному.В то же время, обратил внимание врач, умеренное питье кофе ассоциируется с широким рядом позитивных, профилактических свойств в отношении многих заболеваний. Тому же сердцу кофе определенном количестве полезен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое влияние может оказывать зеленый чай на мужской организм.

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