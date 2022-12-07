Врач предупредил о негативном влиянии перепадов атмосферного давления

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плохое самочувствие

Врач Рагим Насибов: при резких перепадах атмосферного давления возрастает нагрузка на сердце и сосуды.

Медик предупредил в интервью о негативном влиянии перепадов атмосферного давления на организм и самочувствие людей. Насибов отметил, что в таких условиях сердечно-сосудистая система начинает испытывать повышенную нагрузку. Здоровому организму хватает ресурсов адаптироваться к погодной нестабильности, но с возрастом и при наличии скрытых или хронических заболеваний самочувствие может резко ухудшаться.

В частности, предупредил врач, под влиянием перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли, тошнота, снижение тонуса, ухудшение эмоционального состояния. Насибов назвал тех, кто рискует при этом ощутить особенно неприятные симптомы.

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«Пациенты, склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям, пожилые люди 60+ находятся в определенной группе риска», - сказал он, беседуя с изданием «Реальное время».

Специалист посоветовал людям, у которых на фоне скачков атмосферного давления возникает головная боль, обратиться к кардиологу и проверить состояние сердечно-сосудистой системы.

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Рагим Насибов
Рагим Насибов
Здоровье
заведующий приемно-диагностического отделения горбольницы №7 Казани
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