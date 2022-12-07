Врач предупредил о негативном влиянии перепадов атмосферного давления

«Пациенты, склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям, пожилые люди 60+ находятся в определенной группе риска», - сказал он, беседуя с изданием «Реальное время».

Медик предупредил в интервью о негативном влиянии перепадов атмосферного давления на организм и самочувствие людей. Насибов отметил, что в таких условиях сердечно-сосудистая система начинает испытывать повышенную нагрузку. Здоровому организму хватает ресурсов адаптироваться к погодной нестабильности, но с возрастом и при наличии скрытых или хронических заболеваний самочувствие может резко ухудшаться.В частности, предупредил врач, под влиянием перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли, тошнота, снижение тонуса, ухудшение эмоционального состояния. Насибов назвал тех, кто рискует при этом ощутить особенно неприятные симптомы.Специалист посоветовал людям, у которых на фоне скачков атмосферного давления возникает головная боль, обратиться к кардиологу и проверить состояние сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что человек пребывает в хроническом стрессе

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