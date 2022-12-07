Врач Зяблова назвала «три первых шага» при подозрении на ОРВИ

«Необходимо пить больше воды. Можно добавить в нее немного лимонного сока. В нем много витамина С, он принесет пользу иммунитету. Также можно пить теплый чай, натуральные ягодные морсы и компоты», - подсказала Зяблова изданию «Лайф».

Недомогание, характерное для начавшегося ОРВИ, человек чувствует всегда – у него саднит горло, закладывает нос и уши, растет температура, ухудшается общее самочувствие. Врач Зяблова рассказала в интервью, какие «три первых шага» нужно совершить при подозрении на респираторную инфекцию. Медик констатировала: почувствовав наступление простуды, нужно, прежде всего, отодвинуть на время дела и остаться в постели. То есть, не подвергать себя физическим нагрузкам – они исключаются полностью. Это важно, поскольку в такой момент организм испытывает сильное напряжение, борясь с возбудителем болезни. Отдыхая, мы оказываем ему поддержку – организму не приходится тратить ресурсы на другую деятельность.Второй шаг – активное употребление жидкости.Третьим шагом медик назвала обращение к специалистам. Зяблова подчеркнула, что уточнять диагноз (простуда или грипп), а также назначать лекарственную терапию должен только врач. Самостоятельно можно обрабатывать заложенный нос каплями или спреями с морской водой, вдыхать эфирные масла.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо отличие свиного гриппа от обычного.

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