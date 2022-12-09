Нутрициолог Строков рекомендует есть орехи, чтобы избежать образование тромбов
Здоровый перекус может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, который может способствовать образованию бляшек в артериях.
Определенное количество свертываемости крови необходимо в организме, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Сгустки крови — это маленькие сгустки крови, которые превращаются в гелеобразный король. Те, которые не растворяются естественным образом, вызывают беспокойство.
Это связано с тем, что они могут отрываться и попадать в жизненно важные органы, что приводит к неотложным состояниям, таким как инсульты и легочная эмболия. Ряд факторов может повысить риск образования тромбов, в том числе избыточный вес, курение и неспособность много двигаться, например, после операции.
Тем не менее, есть определенные продукты, которые действительно могут снизить риск.
«Орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые влияют на общий уровень липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина. Если уровень холестерина опасно высок, в артериях могут образоваться бляшки (атеросклероз). Высокий уровень холестерина также увеличивает риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ) или образования тромбов в венах», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
ВТЭ включает тромбоз глубоких вен (сгусток крови в руке или ноге) и легочную эмболию (сгусток крови в легком), оба из которых опасны.
Исследование показало, что употребление орехов может улучшить работу сосудов (улучшить работу кровеносных сосудов по всему телу).
«Подводя итог, можно сказать, что орехи обладают потенциалом для улучшения функции сосудов, и в будущих исследованиях следует учитывать популяцию, дозу и продолжительность употребления орехов, а также пригодность различных методов работы сосудов».
Употребление орехов не только помогает контролировать уровень сахара в крови, но и снижает уровень холестерина.
Другие преимущества орехов для здоровья: они могут:
- Улучшить здоровье артерий
- Уменьшить воспаление, связанное с сердечными заболеваниями
- Снизить риск высокого кровяного давления
- Снизить риск ранней смерти из-за сердечных заболеваний
- Снизить вредный для здоровья уровень холестерина, особенно липопротеинов низкой плотности, которые могут закупоривать артерии
Ранее МедикФорум писал об отличии свиного гриппа от обычного.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий