Нутрициолог Строков рекомендует есть орехи, чтобы избежать образование тромбов

«Орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые влияют на общий уровень липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина. Если уровень холестерина опасно высок, в артериях могут образоваться бляшки (атеросклероз). Высокий уровень холестерина также увеличивает риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ) или образования тромбов в венах», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Подводя итог, можно сказать, что орехи обладают потенциалом для улучшения функции сосудов, и в будущих исследованиях следует учитывать популяцию, дозу и продолжительность употребления орехов, а также пригодность различных методов работы сосудов».

Улучшить здоровье артерий

Уменьшить воспаление, связанное с сердечными заболеваниями

Снизить риск высокого кровяного давления

Снизить риск ранней смерти из-за сердечных заболеваний

Снизить вредный для здоровья уровень холестерина, особенно липопротеинов низкой плотности, которые могут закупоривать артерии

Определенное количество свертываемости крови необходимо в организме, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Сгустки крови — это маленькие сгустки крови, которые превращаются в гелеобразный король. Те, которые не растворяются естественным образом, вызывают беспокойство.Это связано с тем, что они могут отрываться и попадать в жизненно важные органы, что приводит к неотложным состояниям, таким как инсульты и легочная эмболия. Ряд факторов может повысить риск образования тромбов, в том числеТем не менее, есть определенные продукты, которые действительно могут снизить риск.ВТЭ включает тромбоз глубоких вен (сгусток крови в руке или ноге) и легочную эмболию (сгусток крови в легком), оба из которых опасны.Исследование показало, чтоУпотребление орехов не только помогает контролировать уровень сахара в крови, но и снижает уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал об отличии свиного гриппа от обычного.

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