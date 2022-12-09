Дефицит B12 наносит вред развитию детей - невролог Алехина

"Новое исследовани обнаружило связь между этим дефицитом у детей и плохим развитием. Среди многих детей, участвовавших в нашем исследовании, мы обнаружили сильную корреляцию между дефицитом витамина B12 и плохим моторным развитием и анемией. Дефицит витамина B12 является одной из самых недооцененных проблем, когда речь идет о недоедании", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Витамин B12 необходим для того, чтобы помочь организму вырабатывать эритроциты и выделять энергию из пищи. Независимо от того, сколько лет человеку, важно иметь правильный уровень витамина. Исследование, проведенное ранее в этом году командой из Дании, показывает влияние этого дефицита на детей.Недостаток витамина B12 может привести к анемии, вызванной дефицитом витамина B12, состоянию с целым рядом симптомов и осложнений. Хотя последствия этого могут быть серьезными для взрослых, они могут быть еще более серьезными для детей, когда так важно получать правильные витамины и питательные вещества.Что касается того, как исправить дефицит, команда сказала, что просто давать людям пищу с витамином B12 не работает. Это отчасти связано с тем,Кишечник ребенка может поглощать только 1 мкг B12 за один прием пищи. Таким образом, если ребенку не хватает 500 мкг, это займет гораздо больше времени, чем несколько недель, в течение которых у него есть доступ к экстренной продовольственной помощи.Ранее МедикФорум писал о об отличии свиного гриппа от обычного.

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