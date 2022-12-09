Ваша группа крови может повлиять на риск образования тромбов

"Новое исследование показало, что у людей с другими группами крови и раком чаще, чем у других, образуются тромбы через три месяца после того, как им поставили диагноз «рак». Кроме того, пациенты также были более склонны к тромбозу глубоких вен, типу тромбов, которые образуются глубоко в венах ног. Пациенты также сталкивались с повышенным риском легочной эмболии, опасного для жизни тромба, который возникает, когда тромб отрывается и застревает в легком", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Группа крови, отличная от O, является зависящим от времени предиктором ВТЭ, связанного с раком".

Сгустки крови являются очень опасными явлениями, которые необходимо эффективно лечить, чтобы предотвратить возникновение серьезных осложнений. В некоторых случаях больные раком более склонны к их развитию, чем другие. Некоторые группы крови подвержены большему риску, чем другие.В ходе исследования исследователи собрали данные от 1708 взрослых с новым или повторяющимся диагнозом рака.В результате своих результатов команда говорит, что их выводы позволяют предположить, что группа крови может служить прогностическим маркером осложнений от рака.Однако, хотя эти результаты являются новыми, команда заявила, что необходимы дальнейшие исследования.Сгустки крови могут повлиять на любого человека, независимо от того, есть ли у него рак, поэтому важно уметь выявлять признаки и знать, как снизить риск.Ранее МедикФорум писал о вреде тунца.

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