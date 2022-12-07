Определить дефицит йода можно по некоторым внешним признакам

«Усиленное выпадение волос, ломкость ногтей, сухость и шелушение кожи», - перечислила их Табеева «Газете.Ru».

Врач рассказала в интервью, что дефицит йода содействует структурным изменениям щитовидной железы и нарушению ее работы – это и вызывает появление ряда неблагополучных симптомов. Табеева уточнила, что последствием нехватки этого микроэлемента нередко становится развитие диффузного зоба, когда железа увеличивается в размере. Не все могут увидеть такое увеличение, но если есть привычка внимательно осматривать себя в зеркале, то заметить его все же возможно – особенно при худощавом телосложении. Кроме того, эта проблема обнаруживается при ношении одежды с горлом – водолазки и свитеры могут казаться очень некомфортными, душащими.Также дефицит йода может вести к снижению функции щитовидки – по-другому, гипотиреозу.Врач объяснила, то определить дефицит йода и вызванный им гипотиреоз можно по некоторым внешним признакам.Помимо этого, на данное нарушение могут указывать слабость и повышенная утомляемость, увеличенная потребность во сне, повышенная раздражительность. Если йододефицит является запущенным, долгое время не корректируется, у человека может возникнуть депрессия, добавила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильные эмоции оказывают воздействие на разные органы тела.

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