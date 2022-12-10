Просмотр телевизора приводит к высокому риску образования тромбов

"Ученые обнаружили, что просмотр телевизора более четырех часов в день привел к увеличению риска образования тромбов на 35 процентов по сравнению с теми, кто сидел перед телевизором всего два с половиной часа", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Если вы собираетесь смотреть телевизор, вам нужно делать перерывы. Вы можете вставать и растягиваться каждые 30 минут или использовать велотренажер. И не совмещайте просмотр телевизора с нездоровыми перекусами».

Исследование показало, что длительное время, проведенное перед указанными экранами, может оказать пагубное влияние на наше здоровье.В рассматриваемом исследовании изучалась связь между телезрительством и венозной тромбоэмболией (ВТЭ). ВТЭ включает тромбы, развивающиеся в легких и в легких, и другие фатальные формы тромбов.Объединение нескольких исследований в метаанализ обеспечивает большую выборку и делает результаты более точными и надежными, чем результаты отдельного исследования.Относительно того, почему существует связь между просмотром телевизора и образованием тромбов, Захарова сказала, что это связано с тем, насколько мало человек двигается во время просмотра телевизора. Продолжительный просмотр телевизора связан с иммобилизацией, что является фактором риска ВТЭ.Вот почему людям рекомендуется двигаться после операции или во время дальнего перелета. Кроме того, когда вы сидите в тесном положении в течение длительного времени, кровь скапливается в конечностях, а не циркулирует, что может привести к образованию тромбов.Ранее МедикФорум писал о том, как определить дефицит йода.

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