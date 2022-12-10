Просмотр телевизора приводит к высокому риску образования тромбов
В это время года тысячи людей будут с нетерпением ждать обычного праздничного телевизионного расписания, но может ли это увеличение количества сидячих мест иметь серьезные последствия?
Исследование показало, что длительное время, проведенное перед указанными экранами, может оказать пагубное влияние на наше здоровье.
"Ученые обнаружили, что просмотр телевизора более четырех часов в день привел к увеличению риска образования тромбов на 35 процентов по сравнению с теми, кто сидел перед телевизором всего два с половиной часа", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
В рассматриваемом исследовании изучалась связь между телезрительством и венозной тромбоэмболией (ВТЭ). ВТЭ включает тромбы, развивающиеся в легких и в легких, и другие фатальные формы тромбов.
«Если вы собираетесь смотреть телевизор, вам нужно делать перерывы. Вы можете вставать и растягиваться каждые 30 минут или использовать велотренажер. И не совмещайте просмотр телевизора с нездоровыми перекусами».
Объединение нескольких исследований в метаанализ обеспечивает большую выборку и делает результаты более точными и надежными, чем результаты отдельного исследования.
Относительно того, почему существует связь между просмотром телевизора и образованием тромбов, Захарова сказала, что это связано с тем, насколько мало человек двигается во время просмотра телевизора. Продолжительный просмотр телевизора связан с иммобилизацией, что является фактором риска ВТЭ.
Вот почему людям рекомендуется двигаться после операции или во время дальнего перелета. Кроме того, когда вы сидите в тесном положении в течение длительного времени, кровь скапливается в конечностях, а не циркулирует, что может привести к образованию тромбов.
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