Всего 1 алкогольный напиток в день повышает риск рака кишечника на 7%

«Когда вы пьете алкоголь, он попадает в желудок и попадает в тонкую кишку, а оттуда в кровоток. На этапе, когда алкоголь достигает вашего желудка, он может увеличить выработку кислоты, что может вызвать кислотный рефлюкс или изжогу. Это перепроизводство кислоты может вызвать воспаление слизистой оболочки, вызывающее сильный дискомфорт и известное как гастрит», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«СИБР вызывает боль, газы, вздутие живота и тошноту, а также возможные другие симптомы, такие как усталость и боль в суставах».

Алкоголь и рак кишечника

Онколог предупредил о длительном воздействии на наш кишечник.Алкоголь также вызывает расслабление нижнего пищеводного сфинктера, что позволяет желудочной кислоте подниматься вверх по пищеводу, вызывая изжогу. Когда алкоголь достигает тонкой кишки, он может вызвать воспаление слизистой оболочки. Это может привести к боли, тошноте и даже язвам.Чрезмерное потребление алкоголя увеличивает вероятность развития избыточного бактериального роста в тонкой кишке, известного как СИБР, когда в тонкой кишке слишком много вредных бактерий.Ежедневное употребление определенного количества алкоголя может16 из 19 исследований были включены в метаанализ доза-реакция, который показал увеличение риска на семь процентов на 10 граммов этанола в день. Стандартный алкогольный напиток содержит около 14 граммов этанола.

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