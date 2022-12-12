Доктор Мясников сообщил о пользе антидепрессантов в лечении боли

«Упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз месяц, то есть каждый второй день, лечат небольшими дозами антидепрессантов», - проинформировал медик.

Доктор Мясников рассказал, что в лечении часто возникающих упорных головных болей могут быть полезными небольшие дозы антидепрессантов.В некоторых случаях болевые ощущения могут преследовать человека, даже если физический источник боли перестает существовать. Это происходит из-за нарушений обработки нервных сигналов участками мозга, ответственными за восприятие боли. Использование антидепрессантов эффективно для купирования такой боли. В свою очередь, привычные обезболивающие могут при этом помогать слабо, и возникает риск употребления их в большом количестве. Врач Мясников напомнил, что частый прием препаратов-анальгетиков может разрушительно действовать на почки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапная головная боль может вызываться перепадами атмосферного давления у людей со слабым сердцем.

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