Какими могут быть осложнения перенесенного свиного гриппа

«Он немного мутировал сейчас и приводит к атипичным пневмониям, тяжелому течению заболевания и осложнениям», - сказала врач.

«Все, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и другие заболевания, попадают в группу риска», - предупредила медик.

Терапевт Ратникова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», к каким осложнениям ведет перенесенный свиной грипп. Специалист напомнила, что первая пандемия этого типа гриппа произошла в 2009 году, и с тех пор его штамм несколько мутировал.По словам Ратниковой, одним из осложнений свиного гриппа является острый респираторный дистресс-синдром. В его случае возникают дыхательная и кислородная недостаточности, а в легких быстро развивается воспалительный процесс. Состояние человека может ухудшиться настолько, что потребуется госпитализация с последующей интенсивной терапией.Кроме того, осложнением свиного гриппа может стать обострение хронических нарушений.Анна Ратникова добавила, что свиной грипп требует быстрого реагирования и лечения – чем раньше будут приняты необходимые меры, тем ниже риск того, что возникнут тяжелые осложнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо самое эффективное лекарство от гриппа.

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