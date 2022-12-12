Какими могут быть осложнения перенесенного свиного гриппа

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женщина в маске держится за голову

Врач Анна Ратникова: сердечники после перенесенного гриппа могут почувствовать ухудшение в работе сосудов и сердца.

Терапевт Ратникова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», к каким осложнениям ведет перенесенный свиной грипп. Специалист напомнила, что первая пандемия этого типа гриппа произошла в 2009 году, и с тех пор его штамм несколько мутировал.

«Он немного мутировал сейчас и приводит к атипичным пневмониям, тяжелому течению заболевания и осложнениям», - сказала врач.

По словам Ратниковой, одним из осложнений свиного гриппа является острый респираторный дистресс-синдром. В его случае возникают дыхательная и кислородная недостаточности, а в легких быстро развивается воспалительный процесс. Состояние человека может ухудшиться настолько, что потребуется госпитализация с последующей интенсивной терапией.

Кроме того, осложнением свиного гриппа может стать обострение хронических нарушений.

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«Все, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и другие заболевания, попадают в группу риска», - предупредила медик.

Анна Ратникова добавила, что свиной грипп требует быстрого реагирования и лечения – чем раньше будут приняты необходимые меры, тем ниже риск того, что возникнут тяжелые осложнения.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо самое эффективное лекарство от гриппа.

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Анна Ратникова
Анна Ратникова
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук
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