Врач Пол МакАрди назвал неочевидные симптомы диабета 2 типа

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сахар

Некоторые симптомы диабета могут быть на виду, но будучи неочевидными, они не воспринимаются как сигналы опасного заболевания.

О том, насколько коварным может быть диабет 2 типа (самый распространенный тип диабета, которым заболевают люди разного возраста), рассказал в интервью изданию Express врач Пол МакАрди. Медик отметил, что диабет 2 типа может проявляться признаками, не вызывающими обеспокоенности. В частности, неочевидным симптомом может быть чувство жажда, усиливающейся ночью. Если человеку необходимо держать по ночам рядом с собой стакан воды, это повод проверить уровень сахара в крови и посоветоваться с врачом.

Помимо этого, МакАрди рекомендует консультироваться со специалистом, если человеку перед сном требуется помочиться два или три раза, или нужно просыпаться для этого ночью. Другими неочевидными симптомами диабета 2 типа он назвал появление зуда в интимных органах, участившуюся молочницу, ухудшение зрения, долго не заживающие кожные повреждения.

Названы неочевидные признаки диабета


Врач Пол МакАрди почеркнул, что при выявлении предиабета или диабета на первый план выходит способность контролировать содержание сахара в крови, а также свой вес и пищевые привычки. Если диабет не выявляется, не получает лечения, это может быть очень опасным для здоровья и жизни.

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