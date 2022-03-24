Возможен диабет: диетолог Гинзбург назвал 2 неочевидных признака высокого сахара

«Самые ранние симптомы, когда надо бежать и проверять уровень сахара, – это гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд», - сказал Михаил Гинзбург.

Гинзбург сообщил в интервью, что на возможный диабет, прежде всего, указывает высокий уровень сахара в крови, так известный как гипергликемия. Говоря о внешних симптомах такого изменения уровня сахара в крови, диетолог заметил, что они могут быть неочевидными – даже замечая, люди не связывают их с диабетом.Гинзбург назвал 2 неочевидных признака высокого сахара в крови и возможного диабета: одним из них является ухудшение иммунитета. В результате человек становится подверженным разного рода инфекциям.Другим неочевидным, к тому же ранним признаком медик назвал проблемы с кожей, включая кожу в интимных зонах.Медик объяснил, что в случае «засахаренной» крови кожа диабетиков начинает выделять сладкий секрет. Его выделение происходит через потовые, сальные железы и способствует более активному размножению бактерий. В результате обостряются кожные проблемы, включая высыпания, зуд, грибковые поражения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на сахарный диабет могут указывать трещины , упрямо возникающие на пятках.