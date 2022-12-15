Врач Мясников: при гриппе помогут парацетамол и куриный суп

«Сделан тест – грипп: оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение. Сделан тест и обнаружен какой-то другой вирус – оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение», - высказался Александр Мясников.

Врач Александр Мясников поделился в телеграм-канале советом о том, какие действия нужно предпринять при заболевании гриппом. В частности, Мясников посоветовал заболевшим людям следовать четырем пунктам: первый – нужно изолироваться, не выходить на улицу; второй – принимать парацетамол при повышении температуры; третий – поддерживать организм куриным супом, четвертый – набраться терпения, чтобы некоторое время поболеть.Доктор заявил, что данная «инструкция» является актуальной для любого ОРВИ.Врач подчеркнул, что в условиях эпидемии гриппа очень важно оставаться дома при недомогании и не распространять вирус, опасный для определенных групп населения. Дома по возможности также нужно изолироваться от других членов семьи – перенести болезнь лучше в отдельной комнате, пользуясь отдельной посудой, полотенцами. Также нужно дезинфицировать поверхности, которых касаются все домочадцы.Из антивирусных препаратов, по словам Мясникова, доказанной эффективностью обладают два: Осельтамивир («Тамифлю»), а также Занамивир («Реленза»). Их прием помогает сократить общий срок инфекции и предотвратить ее осложнения – при условии, что препарат употребляется в первые 48 часов заболевания. В то же время оба средства обладают побочными эффектами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ирина Ярцева считает главной ошибкой в лечении гриппа неправильную дозировку лекарств.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.