Врач Мясников: при гриппе помогут парацетамол и куриный суп

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ОРВИ

Известный российский медик рассказал, что можно предпринять при заболевании гриппом или другим ОРВИ.

Врач Александр Мясников поделился в телеграм-канале советом о том, какие действия нужно предпринять при заболевании гриппом. В частности, Мясников посоветовал заболевшим людям следовать четырем пунктам: первый – нужно изолироваться, не выходить на улицу; второй – принимать парацетамол при повышении температуры; третий – поддерживать организм куриным супом, четвертый – набраться терпения, чтобы некоторое время поболеть.

Доктор заявил, что данная «инструкция» является актуальной для любого ОРВИ.

«Сделан тест – грипп: оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение. Сделан тест и обнаружен какой-то другой вирус – оставаться дома, куриный супчик, парацетамол, терпение», - высказался Александр Мясников.

Врач подчеркнул, что в условиях эпидемии гриппа очень важно оставаться дома при недомогании и не распространять вирус, опасный для определенных групп населения. Дома по возможности также нужно изолироваться от других членов семьи – перенести болезнь лучше в отдельной комнате, пользуясь отдельной посудой, полотенцами. Также нужно дезинфицировать поверхности, которых касаются все домочадцы.

Мясников предупредил о токсичности парацетамола


Из антивирусных препаратов, по словам Мясникова, доказанной эффективностью обладают два: Осельтамивир («Тамифлю»), а также Занамивир («Реленза»). Их прием помогает сократить общий срок инфекции и предотвратить ее осложнения – при условии, что препарат употребляется в первые 48 часов заболевания. В то же время оба средства обладают побочными эффектами.

Почему при простуде и гриппе нужно есть куриный суп?


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ирина Ярцева считает главной ошибкой в лечении гриппа неправильную дозировку лекарств.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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