Неправильная дозировка лекарств может стать главной ошибкой в лечении гриппа

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заболевание

Врач Ирина Ярцева подчеркивает важность соблюдения нужных доз лекарств в лечении главной сезонной инфекции.

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева заявила в интервью, что главной ошибкой россиян в лечении гриппа нередко становится прием лекарства в неправильной дозировке.

«Пейте соответствующие дозировки. Огромное количество пациентов соблюдают лечение не в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создается ощущение, что им ничего не помогает», - приводит слова медика портал URA.RU.

Ярцева добавила, что, лечась от заболевания, взрослые люди часто используют «детские» дозы препаратов. Специалист напомнила, что рекомендованный в качестве жаропонижающего парацетамол предназначен к приему взрослым человеком в количестве 1000 мг три раза на протяжении суток.

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Другой ошибкой врач считает преувеличенный страх перед симптомами гриппа. Медик констатировала, что интоксикация организма при заражении может длиться до нескольких дней-недели, и все это время заболевший может ощущать высокую температуру, сильную слабость и ломоту, головную боль. Подобное течение болезни иммунолог назвала совершенно нормальным явлением и посоветовала не пугаться его.

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Ирина Ярцева
Ирина Ярцева
Здоровье
врач-терапевт, иммунолог
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