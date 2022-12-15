Неправильная дозировка лекарств может стать главной ошибкой в лечении гриппа

«Пейте соответствующие дозировки. Огромное количество пациентов соблюдают лечение не в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создается ощущение, что им ничего не помогает», - приводит слова медика портал URA.RU.

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева заявила в интервью, что главной ошибкой россиян в лечении гриппа нередко становится прием лекарства в неправильной дозировке.Ярцева добавила, что, лечась от заболевания, взрослые люди часто используют «детские» дозы препаратов. Специалист напомнила, что рекомендованный в качестве жаропонижающего парацетамол предназначен к приему взрослым человеком в количестве 1000 мг три раза на протяжении суток.Другой ошибкой врач считает преувеличенный страх перед симптомами гриппа. Медик констатировала, что интоксикация организма при заражении может длиться до нескольких дней-недели, и все это время заболевший может ощущать высокую температуру, сильную слабость и ломоту, головную боль. Подобное течение болезни иммунолог назвала совершенно нормальным явлением и посоветовала не пугаться его.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими особенностями может проявляться свиной грипп.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.