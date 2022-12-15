Последствиями храпа могут стать нарушения в работе сердца и мозга

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храп у супруга

По словам врача-отоларинголога Людмилы Елизаровой, храп, издаваемый спящим человеком, может указывать на проблемы с его здоровьем.

Врач Елизарова напомнила в интервью о том, что храп возникает вследствие сужения верхних дыхательных путей. Носовое дыхание при этом затрудняется, поэтому отрывается рот, и человек начинает автоматически дышат им.

Медик заявила, что последствиями храпа могут стать нарушения в работе сердца и мозга, к появлению которых ведет образуемый в его случае дефицит кислорода.

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«Дыхание ртом способно привести к кислородному голоданию. Из-за этого возникают проблемы –  гипертрофия сердца, высокое давление», - отметила Елизарова, беседуя с «Радио 1».

Также специалист назвала проблемы, которые могут скрываться за постоянным храпом во сне: в частности, это может происходить из-за гипертрофического ринита, искривления носовой перегородки, наростов, а также воспаления в слизистой оболочке.

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Людмила Елизарова
Людмила Елизарова
Здоровье
врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук
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