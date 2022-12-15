Больная печень может быть одной из причин частых синяков

«Появление синяков в этом случае может говорить о том, что печени нанесен вред, из-за которого она не справляется с выработкой в достаточном количестве белков, способствующих свертываемости крови», - рассказала Гергесова «Газете.Ru».

«Как и в случае с печенью, выявить проблему помогут анализы», - подсказала медик.

Медик сообщила в интервью, какие неочевидные причин могут способствовать тому, что на теле начинают часто возникать синяки необъяснимого происхождения. В частности, отметила Гергесова, это может происходить из-за принимаемых лекарств. Например, аспирин и ибупрофен действуют подобно антикоагулянтам, разжижая кровь, что повышает вероятность кровоподтеков. Стероиды, в свою очередь, истончают кожу.Одной из причин частых синяков может быть больная печень.Помимо этого, синяки могут становиться более частыми на фоне дефицита витаминов. Конкретно организм может испытывать недостаток витамина С, стимулирующего выработку коллагена, который делает стенки сосудов эластичными, менее хрупкими и подверженными травмам. Или недостаток витамина К, улучшающего свертываемость крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в пояснице может возникать из-за нездоровой поджелудочной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.