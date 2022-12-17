Добавление чеснока в пищу снижает уровень холестерина — содержит «мощный» антиоксидант

«Чеснок содержит аллицин, мощный антиоксидант, обладающий гиполипидемическими свойствами. Считается, что употребление от половины до одного зубчика чеснока в день снижает уровень холестерина на 10 процентов», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Что говорит исследование?

«Участники исследования принимали выдержанный черный чеснок, чесночное масло или чесночный порошок от 0,3 до 20 граммов в день и наблюдались от четырех недель до 10 месяцев. Авторы предположили, что чеснок может уменьшить всасывание холестерина из кишечника в кровоток. Чеснок ингибирует ферменты скваленмонооксигеназу и ГМГ-КоА, которые необходимы для производства холестерина, и, следовательно, может напрямую снижать синтез холестерина».

Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много жирового вещества, известного как холестерин. Если его не лечить, это может иметь потенциально фатальные последствия. Это связано с тем, что холестерин может накапливаться в кровеносных сосудах, что приводит к их закупорке.Эти блокировки могут повысить риск таких заболеваний, как сердечные заболевания и инсульты. Поэтому поддержание низкого уровня холестерина жизненно важно. Диета с высоким содержанием жиров является частой причиной высокого уровня холестерина, также называемого гиперхолестеринемией.В частности, врачи советуют есть как можно меньше насыщенных жиров, чтобы снизить уровень холестерина. Однако есть и продукты, которые могут иметь противоположный эффект.14 исследований пациентов с гиперхолестеринемией, получавших лечение чесноком или плацебо, регулярное употребление чеснока значительно снижало общий холестерин и «плохой» холестерин липопротеинов низкой плотности и повышало уровень «хорошего» липопротеина высокой плотности. холестерина.Чеснок также оказывает специфическое воздействие на функцию печени, увеличивая секрецию желчных кислот, способствуя расщеплению и выведению холестерина.Ранее МедикФорум писал об опасных молочных продуктах.

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