Диетолог Гинзбург назвал два самых опасных молочных продукта

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молочные продукты

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал с осторожностью есть сыр  и сливочное масло.

Гинзбург объяснил в интервью, почему сыр считается одним из самых опасных молочных продуктов. Специалист отметил, что сыр насыщен тиармином – данная аминокислота провоцирует приступы мигрени у некоторых людей.

«Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Он все-таки избыточно соленый», - добавил Гинзбург, беседуя с «Москвой 24».

Еще один минус сыра – это высокое содержание в нем насыщенного жира. Продукты данного типа должны употребляться строго умеренно, злоупотребление ими способствует увеличению веса и холестерина в крови.

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Помимо сыра, к числу самых опасных молочных продуктов относится сливочное масло. Михаил Гинзбург отметил, что его употребление нежелательно при лишнем весе и повышенном уровне холестерина из-за существенной концентрации в продукте насыщенных жирных кислот.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : молочные продукты, опасность для здоровья, Михаил Гинзбург