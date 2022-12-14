Диетолог Гинзбург назвал два самых опасных молочных продукта

«Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Он все-таки избыточно соленый», - добавил Гинзбург, беседуя с «Москвой 24».

Гинзбург объяснил в интервью, почему сыр считается одним из самых опасных молочных продуктов. Специалист отметил, что сыр насыщен тиармином – данная аминокислота провоцирует приступы мигрени у некоторых людей.Еще один минус сыра – это высокое содержание в нем насыщенного жира. Продукты данного типа должны употребляться строго умеренно, злоупотребление ими способствует увеличению веса и холестерина в крови.Помимо сыра, к числу самых опасных молочных продуктов относится сливочное масло. Михаил Гинзбург отметил, что его употребление нежелательно при лишнем весе и повышенном уровне холестерина из-за существенной концентрации в продукте насыщенных жирных кислот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ананас полезен для борьбы с отеками и скачками артериального давления.

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