Диетолог Пономарева: одна столовая ложка семян кунжута в день снижает холестерин

«Семена кунжута можно добавлять в ряд полезных блюд, таких как жареные овощи и курица, азиатские блюда из риса и лапши. Их также можно добавлять в салаты, добавлять в хумус, суши и супы. Добавив одну столовую ложку этих здоровых продуктов с высоким содержанием жира в салат на обед или ужин, вы получите дополнительные 14 граммов общего жира. Они богаты как и содержат мало насыщенных жиров», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много жирового вещества, известного как холестерин. Со временем это может накапливаться в ваших кровеносных сосудах и, если его не лечить, может вызвать закупорку. Эти блокировки могут быть опасными и могут привести к таким состояниям, как сердечные приступы и инсульты.Высокий уровень холестерина может быть вызван многими факторами, включая отсутствие физических упражнений, курение и употребление алкоголя. Это часто связано с диетой и употреблением слишком большого количества пищи с высоким содержанием насыщенных жиров. Точно так же, как некоторые продукты могут привести к высокому уровню холестерина, другие продукты могут помочь его снизить.Как одно семя с высоким содержанием «хороших» жиров может быть полезным для тех, кто хочет снизить уровень холестерина.Это было подтверждено исследованием, в котором сделан вывод о том, что семена кунжута могут снизить общий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин).Ранее МедикФорум писал о пользе овощей для больных артритом.