Названы признаки опасных осложнений при ОРВИ

«Затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или брюшной полости, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота», - перечислил Чуланов, беседуя с ТАСС.

Представитель Минздрава назвал в интервью признаки опасных осложнений, возникающих при ОРВИ.Инфекционист отметил, что названные состояния могут возникать при очень серьезных нарушениях в состоянии организма, поэтому в случае их появления необходимо оперативно обращаться за медицинской помощью. Также Владимир Чуланов посоветовал внимательно следить за всеми изменениями самочувствия в обстоятельствах, когда симптомы ОРВИ ослабевают и вызывают ощущение, что человек идет на поправку – но затем вдруг снова обостряются: например, снова неожиданно повышается температура и усиливается кашель. Подобное ухудшение может говорить о присоединившейся инфекции или о развитии воспалительного процесса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие осложнения , возникающие при гриппе, повышают риск смерти для заболевших.

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