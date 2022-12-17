Названы признаки опасных осложнений при ОРВИ
Возвращение плохого самочувствия с высокой температурой после ослабления симптомов ОРВИ является одним из сигналов того, что инфекция дала осложнения, констатировал инфекционист Владимир Чуланов.
Представитель Минздрава назвал в интервью признаки опасных осложнений, возникающих при ОРВИ.
«Затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или брюшной полости, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота», - перечислил Чуланов, беседуя с ТАСС.
Инфекционист отметил, что названные состояния могут возникать при очень серьезных нарушениях в состоянии организма, поэтому в случае их появления необходимо оперативно обращаться за медицинской помощью. Также Владимир Чуланов посоветовал внимательно следить за всеми изменениями самочувствия в обстоятельствах, когда симптомы ОРВИ ослабевают и вызывают ощущение, что человек идет на поправку – но затем вдруг снова обостряются: например, снова неожиданно повышается температура и усиливается кашель. Подобное ухудшение может говорить о присоединившейся инфекции или о развитии воспалительного процесса.
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Владимир Чуланов
Здоровье
главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням
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