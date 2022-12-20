Новогодние гирлянды могут спровоцировать возникновение приступа эпилепсии

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гирлянда

Мерцание светодиодов в новогодних гирляндах имеет свои негативные последствия для здоровья, напомнил доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Врач прокомментировал в интервью возможную опасность праздничных гирлянд для зрения. Бытует мнение, что вредить зрению могут синие гирлянды, но Сергей Хомяков констатировал: это не так. Специалист объяснил, что излучаемый ими световой поток обладает очень низкой интенсивностью, и даже при многочасовом действии каких-либо серьезных проблем для глаз такие гирлянды не создают.

Врач обратил внимание на то, что переливающиеся и мерцающие новогодние украшения могут неблагоприятно действовать на самочувствие людей с неврологическими патологиями. В частности, мелькание огоньков может спровоцировать возникновение приступа эпилепсии

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«Мерцание светодиодов может привести к негативным последствиям для людей, склонным к приступам эпилепсии», - сказал Хомяков, беседуя с RT.

Также он отметил, что гирлянды, горящие в позднее время суток, может содействовать сбою циркадных биоритмов и связанным с ним проблемам со сном. Доктор медицины посоветовал выключать домашнюю иллюминацию хотя бы за два часа до отправления ко сну.

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Сергей Хомяков
Сергей Хомяков
Здоровье
доктор медицинских наук, офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва»
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