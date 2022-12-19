Некоторые средства красоты и гигиены могут способствовать появлению рака
Врач-онколог Иван Карасев предупреждает: в человеческий организм могут проникать частицы средств для мытья посуды.
Онколог констатировал в интервью, что
«среди средств, которые ежедневно используются в быту и для поддержания красоты и гигиены тела, есть канцерогены».
Карасев уточнил, что химические вещества, о которых идет речь, могут способствовать появлению рака.
В частности, канцерогенные компоненты могут проникнуть в организм при использовании посуды – их источником являются различные моющие средства. Врач посоветовал как можно тщательнее промывать посуду, использовать для мытья как можно более натуральные ингредиенты.
Специалист назвал потенциально опасными и отбеливающие зубные пасты, которые могут содержать в своем составе соли титана. В свою очередь, стиральный порошок может оказаться источником вредного для здоровья хлора.
Далеко не безобидны и некоторые средства красоты.
«Долгостойкая тушь для ресниц может содержать соли тяжелых металлов, ртуть и даже компоненты, выделяющие формальдегид», - сказал онколог Карасев изданию «АиФ».
Медик добавил, что в некоторых антиперспирантах может содержаться алюминий, способный всасывается через кожу, проникать в лимфосистему организма. Онколог дал совет: покупая содержащие химию средства, нужно изучать этикетку.
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Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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