Врач Кольцова перечислила симптомы серьезных проблем с кишечником

«Обычно при проблемах с кишечником потеря веса сопровождается низким гемоглобином, а порой и отеками», - сказала специалист изданию «Подмосковье сегодня».

«От работы кишечника зависит то, насколько хорошо мы будем спать ночью и будут ли у нас силы днем. Если вас одолели усталость и бессонница, возможно, дело именно в кишечнике», - резюмировала медик.

Гастроэнтеролог Кольцова перечислила в интервью симптомы серьезных проблем с кишечником, требующих обследования и врачебного вердикта. Одним из них является беспричинное похудение, заявила медик.Также обратиться к врачу Кольцова посоветовала тем, кто начал часто замечать у себя признаки пищеварительного расстройства в виде проблем со стулом, боли в животе и вздутия. Гастроэнтеролог отметила, что синдром раздраженного кишечника является одной из распространенных причин общего недомогания и жалоб на дискомфорт в животе. Его характерным проявлением является обострение неприятных симптомов при сильном стрессе и усталости.Полина Кольцова добавила, что серьезные проблемы с кишечником могут проявляться неспецифическими симптомами – например, таким как бессонница.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы наиболее вредные блюда новогоднего стола.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.