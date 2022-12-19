Врач Кольцова перечислила симптомы серьезных проблем с кишечником

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боль в животе

По словам врача-гастроэнтеролога Полины Кольцовой, заметив эти симптомы, нужно обязательно записаться на прием к специалисту.

Гастроэнтеролог Кольцова перечислила в интервью симптомы серьезных проблем с кишечником, требующих обследования и врачебного вердикта. Одним из них является беспричинное похудение, заявила медик.

«Обычно при проблемах с кишечником потеря веса сопровождается низким гемоглобином, а порой и отеками», - сказала специалист изданию «Подмосковье сегодня».

Также обратиться к врачу Кольцова посоветовала тем, кто начал часто замечать у себя признаки пищеварительного расстройства в виде проблем со стулом, боли в животе и вздутия. Гастроэнтеролог отметила, что синдром раздраженного кишечника является одной из распространенных причин общего недомогания и жалоб на дискомфорт в животе. Его характерным проявлением является обострение неприятных симптомов при сильном стрессе и усталости.

Плохой сон может довести до серьезных проблем с кишечником


Полина Кольцова добавила, что серьезные проблемы с кишечником могут проявляться неспецифическими симптомами – например, таким как бессонница.

Диетолог назвала симптомы, которые могут сигнализировать о серьезных сбоях в организме


«От работы кишечника зависит то, насколько хорошо мы будем спать ночью и будут ли у нас силы днем. Если вас одолели усталость и бессонница, возможно, дело именно в кишечнике», - резюмировала медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы наиболее вредные блюда новогоднего стола.

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Теги : болезни кишечника, признаки болезней, Полина Кольцова