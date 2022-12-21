Более 50% больных раком сообщают об одних и тех же 5-ти симптомах

«Пациенты с неизлечимой формой рака страдают от огромного бремени симптомов». Пять симптомов (усталость, боль, недостаток энергии, слабость и потеря аппетита) были зарегистрированы более чем у 50 процентов пациентов. Распространенность нервозности и депрессии составила 48% и 39% соответственно», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Важно, что соматические симптомы часто сочетаются с депрессией у больных раком и связаны с повышенной инвалидностью».

Когда поставщик медицинских услуг определяет, что рак пациента больше не поддается контролю, лечение заменяется паллиативной помощью. Несмотря на небольшие шансы на выживание, его характеристика важна по ряду причин. Например, более раннее лечение таких пациентов может уменьшить бремя симптомов.В большинстве случаев рак диагностируется только после появления симптомов, как правило, на поздних стадиях.Поскольку к этому моменту опухоль, вероятно, будет метастазировать, шансы пациента на выживание, как правило, невелики. К сожалению, рак может быть медленно прогрессирующим заболеванием, симптомы которого иногда проявляются годами. Иногда люди выживают в течение нескольких месяцев или даже года с терминальной стадией рака, с лечением или без него.Некоторые исследования стремились свести к минимуму основные характеристики каждой стадии заболевания, чтобы помочь отточить диагностические меры.Многие из основных диагностических симптомов депрессии — это именно те симптомы, которые чаще всего возникают у больных раком в конце жизни.Ранее МедикФорум писал о самых вредных блюдах новогоднего стола.

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