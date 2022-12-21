Врач Мясников: лекарства для укрепления костей могут вести к развитию рака

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прием лекарства

Принимаемые для борьбы с остеопорозом бисфосфонаты могут привести к развитию рака нижней челюсти, предостерег известный российский врач Александр Мясников.

Выступающий на ТВ доктор Мясников обратил внимание женщин, страдающих остеопорозом, на то, что назначаемые им лекарства для укрепления костей обладают опасным для здоровья свойством. Врач заявил, что женщинам с таким диагнозом практически всегда назначаются   бисфосфонаты – лекарства, предназначенные для улучшения прочности костной ткани.

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«Побочным явлением приема этой группы препаратов является возможное развитие саркомы нижней челюсти», - предупредил Мясников.

Он посоветовал тем, кто принимает бисфосфонаты, обязательно говорить об этом врачам-стоматологам, а в случаях хирургических процедур в полости рта заранее прекращать прием этих препаратов. Хирургам-стоматологам об этом тоже нужно сообщать.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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