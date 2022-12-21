Врач Мясников: лекарства для укрепления костей могут вести к развитию рака

«Побочным явлением приема этой группы препаратов является возможное развитие саркомы нижней челюсти», - предупредил Мясников.

Выступающий на ТВ доктор Мясников обратил внимание женщин, страдающих остеопорозом, на то, что назначаемые им лекарства для укрепления костей обладают опасным для здоровья свойством. Врач заявил, что женщинам с таким диагнозом практически всегда назначаются бисфосфонаты – лекарства, предназначенные для улучшения прочности костной ткани.Он посоветовал тем, кто принимает бисфосфонаты, обязательно говорить об этом врачам-стоматологам, а в случаях хирургических процедур в полости рта заранее прекращать прием этих препаратов. Хирургам-стоматологам об этом тоже нужно сообщать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапное изменение походки может сигнализировать о развитии рака.

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