Терапевт Кондрахин назвал главную ошибку россиян при заболевании гриппом

«Самая большая ошибка в случае заражения гриппом – это самонадеянность и вера в то, что все пройдет быстро, и не будет никаких проблем. Но если, не разобравшись, начать лечить самим себя от гриппа, то можно нанести себе серьезный вред», - сказал Кондрахин, беседуя с «Лентой.ру» .

«При самолечении создастся иллюзия лечения, тогда как на самом деле заболевший лишь теряет время», - подчеркнул Кондрахин.

«Для лечения гриппа доказательная база есть только у одного препарата – Осельтамивира. Он признан Всемирной организацией здравоохранения», - подсказал эксперт.

Врач Кондрахин высказался в интервью о том, что на его взгляд является главной ошибкой россиян при заболевании гриппом. Рассуждая об этом, специалист отметил: наши соотечественники часто самонадеянно полагают, что могут обойтись без помощи врача, поскольку грипп им хорошо знаком, как известны и разные способы его лечения.Терапевт констатировал, что вызывать врача нужно с появлением первых симптомов гриппа. Допустимое самолечение до появления медика – это прием жаропонижающего препарата, например, парацетматола.Кондрахин предупредил, что грипп циркулирует в виде нескольких вирусов. Если полагаться только на самолечение, то возрастает риск ошибки, поскольку человек не может сам определить, какой именно вирус вызвал его недомогание. В таких обстоятельствах могут развиваться опасные осложнения, вплоть до угрожающих жизни человека. Терапевт предупредил, что частой проблемой перенесенного гриппа становятся нарушения в работе сердца.Медик добавил, что заболевшие граждане в порядке самостоятельного лечения гриппа принимают разные противовирусные препараты. Андрей Кондрахин предупредил: эффективность этих средств на сегодня не доказана.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы , возникающие после перенесенного гриппа, требуют обращения к врачу.

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