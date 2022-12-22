Врач посоветовал правильно проветривать помещения

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девушка сидит у окна

Если квартира плохо проветривается, это может влиять на появление разных проблем со здоровьем вплоть до снижения иммунитета, рассказал в интервью терапевт Сергей Васильев.

Всем хочется, чтобы в оме было уютно и тепло. Многие люди отказываются от полноценного проветривания помещений в холода, чтобы избежать дискомфорта. Но жилье, которое подолгу не проветривается, становится опасным для его обитателей. Врач Васильев сообщил «Лайфу»:

«Помещения, лишённые притока свежего воздуха, накапливают размножающиеся вирусы и бактерии, а также различные аллергены и вредные вещества, которые выделяют синтетические покрытия, полы, мебель, игрушки».

Васильев добавил, что воздух в закрытых помещениях с работающим отоплением теряет примерно 30 процентов влаги – пребывание в такой обстановке сушит кожу и слизистые. Сухость слизистых оболочек может ослаблять иммунитет, так как через них начинают быстрее проникать в организм микробы, аллергены, чужеродные белки.

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Врач посоветовал правильно проветривать помещения, в особенности спальню.

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«Проветривайте, открывая окно настежь на короткое время или на щелевом проветривание на всю ночь. Главное, избегайте сквозняков», - подчеркнул специалист.

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Сергей Васильев
Сергей Васильев
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук,
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Александр Васильев
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Теги : проветривание помещений, советы врачей, Сергей Васильев