Зимой организм истощает запасы витамина D: симптомы его дефицита

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витамин D

По словам врачей, этот витамин необходим не только для поддержания мышц, костей и зубов, но и для защиты нашей иммунной системы.

Британский врач Брайан Фишер рассказал в интервью изданию Express о большом значении витамина D для человеческого здоровья. По словам специалиста, Активированная форма витамина D взаимодействует с большинством клеток тела и играет решающую роль в поддержании хорошего состояния костей, мышц и зубов. Некоторые данные показывают, что его достаток препятствует снижению иммунитета, помогая сохранять здоровую барьерную функцию, и что прием витамина D обладает антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действием.

Доктор Фишер отметил, что зимой организм значительно истощает свои запасы витамина D, поскольку его выработка напрямую зависит от воздействия солнечных лучей на кожу. В это время года дефицит важного витамина может стать критическим, если человек проводит много времени в помещении, редко совершает прогулки на свежем воздухе и не принимает добавок.

Каковы симптомы дефицита витамина D? У взрослых людей они могут включать следующие нарушения.
  • Болезненность в грудине, голенях.
  • Костные и мышечные боли.
  • Плохое здоровье кишечника.
  • Плохой сон.
  • Увеличение веса.
  • Люмбаго (боли в пояснице).
  • Плохое заживление ран.
  • Частые инфекции.
  • Плохая кожа (псориаз, экзема).
  • Плохое настроение.
  • Усталость.
  • Выпадение волос.
Как получать витамин D? Доктор Фишер посоветовал чаще бывать на улице в дневное время, принимать добавки. Нужно помнить, что витамин D является жирорастворимым, поэтому его добавки следует принимать с пищей, содержащей жир, чтобы улучшить усвоение.

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