Зимой организм истощает запасы витамина D: симптомы его дефицита
По словам врачей, этот витамин необходим не только для поддержания мышц, костей и зубов, но и для защиты нашей иммунной системы.
Британский врач Брайан Фишер рассказал в интервью изданию Express о большом значении витамина D для человеческого здоровья. По словам специалиста, Активированная форма витамина D взаимодействует с большинством клеток тела и играет решающую роль в поддержании хорошего состояния костей, мышц и зубов. Некоторые данные показывают, что его достаток препятствует снижению иммунитета, помогая сохранять здоровую барьерную функцию, и что прием витамина D обладает антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действием.
Доктор Фишер отметил, что зимой организм значительно истощает свои запасы витамина D, поскольку его выработка напрямую зависит от воздействия солнечных лучей на кожу. В это время года дефицит важного витамина может стать критическим, если человек проводит много времени в помещении, редко совершает прогулки на свежем воздухе и не принимает добавок.
Каковы симптомы дефицита витамина D? У взрослых людей они могут включать следующие нарушения.
- Болезненность в грудине, голенях.
- Костные и мышечные боли.
- Плохое здоровье кишечника.
- Плохой сон.
- Увеличение веса.
- Люмбаго (боли в пояснице).
- Плохое заживление ран.
- Частые инфекции.
- Плохая кожа (псориаз, экзема).
- Плохое настроение.
- Усталость.
- Выпадение волос.
Среди продуктов его источниками являются жирная рыба, яичные желтки, грибы, мясо и субпродукты, печень трески.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что холодная погода зимой может делать кровь склонной к свертыванию и тромбозу.
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