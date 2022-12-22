Высокий уровень холестерина замедляет приток крови к кишечнику - симптомы

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Высокий уровень холестерина замедляет приток крови к кишечнику - симптомы


Периферическое заболевание кишечника является одним из многих проявлений высокого уровня холестерина.


Высокий уровень холестерина описывает широко распространенное присутствие жировых молекул в крови. Часто эти жировые отложения прилипают к стенкам артерий, вызывая сужение проходов, что нарушает кровоток. Любая артерия в организме может быть поражена, даже те, которые ведут к кишечнику.

Атеросклероз, относящийся к затвердению артерий, является конечным результатом высокого уровня холестерина, с которым плохо справляются.

"Иногда это сужение артерий влияет на кровоснабжение кишечника, селезенки и печени. Заболевание периферических артерий кишечника (ЗПА) возникает при закупорке одного из сосудов, снабжающих кровью кишечник. Если не лечить, кровоток может уменьшиться, а тонкие ткани могут быть повреждены. Результат затрудненного притока крови к кишечнику может привести к срочным и кровавым дефекациям", - говорит  гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Часто пациенты испытывают острую потребность в дефекации или испытывают частые и сильные испражнения.

Также часто встречаются следующие признаки:
  • Частая рвота
  • Абдоминальное падение артериального давления
  • Высокий уровень лейкоцитов
  • Ацидоз, накопление водорода в крови
«Если артерия, ведущая к кишечнику, остро блокируется, основным симптомом является сильная и широко распространенная боль в животе».


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Требуется немедленная диагностика и неотложное лечение этого опасного для жизни состояния. Важно отметить, что первой частью тела, которая выдерживает закупорку артерий бляшками, является нижняя часть спины.


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Другим распространенным местом признаков закупорки артерий являются нижние конечности, так как ногам требуется больше кислорода из-за физической нагрузки. Поскольку приток крови к конечностям уменьшается, симптомы перемежающейся хромоты обязательно сказываются на ногах при физических нагрузках.


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