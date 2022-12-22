Высокий уровень холестерина замедляет приток крови к кишечнику - симптомы





"Иногда это сужение артерий влияет на кровоснабжение кишечника, селезенки и печени. Заболевание периферических артерий кишечника (ЗПА) возникает при закупорке одного из сосудов, снабжающих кровью кишечник. Если не лечить, кровоток может уменьшиться, а тонкие ткани могут быть повреждены. Результат затрудненного притока крови к кишечнику может привести к срочным и кровавым дефекациям", - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Частая рвота

Абдоминальное падение артериального давления

Высокий уровень лейкоцитов

Ацидоз, накопление водорода в крови

«Если артерия, ведущая к кишечнику, остро блокируется, основным симптомом является сильная и широко распространенная боль в животе».

Высокий уровень холестерина описывает широко распространенное присутствие жировых молекул в крови. Часто эти жировые отложения прилипают к стенкам артерий, вызывая сужение проходов, что нарушает кровоток. Любая артерия в организме может быть поражена, даже те, которые ведут к кишечнику.Атеросклероз, относящийся к затвердению артерий, является конечным результатом высокого уровня холестерина, с которым плохо справляются.Часто пациенты испытывают острую потребность в дефекации или испытывают частые и сильные испражнения.Требуется немедленная диагностика и неотложное лечение этого опасного для жизни состояния. Важно отметить, что первой частью тела, которая выдерживает закупорку артерий бляшками, является нижняя часть спины.Другим распространенным местом признаков закупорки артерий являются нижние конечности, так как ногам требуется больше кислорода из-за физической нагрузки. Поскольку приток крови к конечностям уменьшается, симптомы перемежающейся хромоты обязательно сказываются на ногах при физических нагрузках.Ранее МедикФорум писал о том, кому нельзя пить зеленый чай.

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