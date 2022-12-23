Врач объясняет почему нельзя принимать препараты кальция и железа вместе

«Исследования показали, что потребление кальция может препятствовать усвоению железа, независимо от того, принимается ли кальций в виде соли кальция в пищевых добавках или в молочных продуктах. Взаимодействие вызывает обеспокоенность, поскольку повышенное потребление кальция обычно рекомендуется детям и женщинам, а железо имеет первостепенное значение в этих возрастных группах. Такое взаимодействие может привести к снижению уровня железа в организме и ферритина в сыворотке крови, что может прогрессировать до дефицита», - утверждает Андреева.

Усталость и недостаток энергии

Одышка

Заметное сердцебиение (учащенное сердцебиение)

Бледная кожа

Делает вас более подверженным риску заболеваний и инфекций — недостаток железа влияет на иммунную систему.

Увеличение риска развития осложнений, влияющих на сердце или легкие, таких как аномально быстрое сердцебиение (тахикардия) или сердечная недостаточность.

При беременности вызывает больший риск осложнений до и после родов.

Хотя витамины и минералы можно найти во многих продуктах, которые мы едим, иногда одной диеты недостаточно, чтобы получить то, что нам нужно. Поэтому многие люди полагаются на добавки, чтобы увеличить потребление определенных питательных веществ в организме. Эксперт предупредил, что сочетание некоторых из них может иметь негативные последствия.Врач Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о потенциальных рисках совместного приема добавок кальция и железа.Железо необходимо для создания эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Недостаток железа может вызвать анемию.Если это не лечится с помощью добавок или диеты, это может иметь более серьезные последствия.Было обнаружено, что определенное количество добавок в сочетании с приемом пищи оказало «значительное» влияние.Ранее МедикФорум писал о том, кому не следует пить зеленый чай.

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