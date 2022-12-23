Врач Киселева: кому не стоит ходить в баню

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сауна

Посещать баню при имеющихся противопоказаниях небезопасно для жизни, констатировала терапевт и эндокринолог Елена Киселева.

Врач рассказала в интервью, что в баню не стоит ходить  людям с инфекционными заболеваниями. По словам Елены Киселевой, пребывание в бане может закончиться для них генерализацией инфекции с риском подвергнуться сепсису, септическому шоку. Если баня посещается в стадии обострения хронического заболевания, это чревато развитием функциональной недостаточности больного органа: например, сердечной, почечной, печеночной недостаточности.

Также небезопасно париться в бане людям с высоким артериальным давлением. При гипертонии (а также при наличии острых сосудистых заболеваний) температурный перепад в бане способен повлиять на развитие процессов, ведущих к инфаркту и инсульту, предупредила медик.

Еще одно противопоказание для посещения бани – камни в желчном пузыре, мочевыводящих путях. Такие камни могут прийти в движение и спровоцировать острую закупорку в желчном протоке или мочеточнике – это грозит человеку развитием критической ситуации, когда понадобится хирургическое вмешательство, вплоть до возникновения перитонита.

«Абсолютные противопоказания: неконтролируемая артериальная гипертензия; психические расстройства или тяжелые неврологические заболевания, судорожный синдром, любые онкологические заболевания; гиперфункция щитовидной железы, поражения кожи, склонность к кровотечениям или тромбообразованию, туберкулез», - добавила Киселева, беседуя с «Российской газетой».

Медик объяснила, что в бане может стать плохо даже в целом здоровому человеку. Это происходит из-за сосудистых изменений под влиянием высоких температур. Сосуды могут подвергнуться значительному расширению, последствием чего становится нарушение кровоснабжения важных органов – сердца, мозга. В результате развивается их недостаточность, падает давление, человек может потерять сознание, испытать судорожный синдром.

Врач рассказал, с какими болезнями нельзя посещать баню


«Слабость, головокружение, потемнение в глазах, чувство нехватки воздуха, тяжести за грудиной, боль в любых частях тела – симптомы, которые должны заставить немедленно покинуть парную» - подсказала специалист.

Врач подчеркнула, что посещение бани требует соблюдения определенных правил, а также подготовленности. В противном случае организм рискует подвергнуться критическим для него перегрузкам.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Киселева
Елена Киселева
Здоровье
врач-терапевт, эндокринолог
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Теги : баня, опасность для здоровья, Елена Киселева