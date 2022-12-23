Вирусолог Нетесов дал советы о быстром лечении гриппа

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Питье теплой минеральной воды облегчает состоние заболевших гриппом, сообщил ученый-вирусолог Сергей Нетесов.

Доктор Нетесов дал советы о быстром лечении гриппа. Врач отметил, что период болезни можно уменьшить, приняв в первые часы «Тамифлю». Принимать этот препарат необходимо в строгом соответствии с инструкцией, подчеркнул он.

Вирусолог подчеркнул, что грипп является быстро развивающейся инфекцией, за два дня он достигает пика своего развития.

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«Через первые двое суток – все [если в первые два дня не выпить препараты], еще пять дней придется болеть», – отметил эксперт.

Также вирусолог напомнил о важности обильного питья при лечении гриппа и посоветовал заболевшим в том числе использовать теплую минеральную воду. Кроме того, по мнению специалиста, будет полезен прием витаминов группы В, об этом Нетесов рассказал «ФедералПресс».

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы лечения гриппа являются недопустимыми.

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Сергей Нетесов
Сергей Нетесов
Здоровье
доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, вирусолог
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