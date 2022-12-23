Вирусолог Нетесов дал советы о быстром лечении гриппа

«Через первые двое суток – все [если в первые два дня не выпить препараты], еще пять дней придется болеть», – отметил эксперт.

Доктор Нетесов дал советы о быстром лечении гриппа. Врач отметил, что период болезни можно уменьшить, приняв в первые часы «Тамифлю». Принимать этот препарат необходимо в строгом соответствии с инструкцией, подчеркнул он.Вирусолог подчеркнул, что грипп является быстро развивающейся инфекцией, за два дня он достигает пика своего развития.Также вирусолог напомнил о важности обильного питья при лечении гриппа и посоветовал заболевшим в том числе использовать теплую минеральную воду. Кроме того, по мнению специалиста, будет полезен прием витаминов группы В, об этом Нетесов рассказал «ФедералПресс».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы лечения гриппа являются недопустимыми.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.