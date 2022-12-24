Врач Строков рассказал как облегчить похмелье без лекарств

«Поддержание здоровой дефекации с помощью большого количества воды, дозы горячей воды с лимоном, сока и клетчатки также важно для удаления отходов и токсинов из организма. Удаление этих отходов и токсинов может помочь нам восстановить энергию и выглядеть лучше изнутри!», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Не секрет, что одним из главных виновников похмелья является обезвоживание. В идеале просить стакан воды после каждого алкогольного напитка. Алкоголь является мочегонным средством, а это означает, что наши почки не в состоянии повторно поглощать воду в организм, из-за чего мы бежим в туалет чаще, чем обычно. Вместо того, чтобы заказывать коктейль с сахаром, бокал вина или ром, это простой способ избежать обезвоживания», - объясняет Строков.

Сезон вечеринок в самом разгаре. Это означает, что многие люди будут просыпаться в субботу или воскресенье утром, чувствуя себя немного хуже от усталости. В то время как инстинкт может заключаться в том, чтобы принять немного парацетамола. Ряд альтернативных способов лечения этой раскалывающейся головы и боли в желудке.В то время как употребление алкоголя является популярным времяпрепровождением, по своей сути он является токсином, который оказывает влияние на организм.Клэр также подчеркивает, что не только следите за тем, чтобы все движения кишечника были в порядке, но и старый друг в предотвращении похмелья, вода, также может сыграть свою роль.Наряду с употреблением воды с каждым алкогольным напитком, врач также рекомендует введение популярного в это время года витамина D.Потребление алкоголя может вызвать панику в нашем уровне сахара в крови, поэтому мы склонны просыпаться так рано после того, как выпили, когда наш уровень сахара в крови падает.Ранее МедикФорум писал о полезных для печени продуктов.

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