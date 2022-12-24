Врач Строков рассказал как облегчить похмелье без лекарств
Врач рассказал о лучших способах предотвращения и лечения похмелья.
Сезон вечеринок в самом разгаре. Это означает, что многие люди будут просыпаться в субботу или воскресенье утром, чувствуя себя немного хуже от усталости. В то время как инстинкт может заключаться в том, чтобы принять немного парацетамола. Ряд альтернативных способов лечения этой раскалывающейся головы и боли в желудке.
В то время как употребление алкоголя является популярным времяпрепровождением, по своей сути он является токсином, который оказывает влияние на организм.
«Поддержание здоровой дефекации с помощью большого количества воды, дозы горячей воды с лимоном, сока и клетчатки также важно для удаления отходов и токсинов из организма. Удаление этих отходов и токсинов может помочь нам восстановить энергию и выглядеть лучше изнутри!», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Клэр также подчеркивает, что не только следите за тем, чтобы все движения кишечника были в порядке, но и старый друг в предотвращении похмелья, вода, также может сыграть свою роль.
«Не секрет, что одним из главных виновников похмелья является обезвоживание. В идеале просить стакан воды после каждого алкогольного напитка. Алкоголь является мочегонным средством, а это означает, что наши почки не в состоянии повторно поглощать воду в организм, из-за чего мы бежим в туалет чаще, чем обычно. Вместо того, чтобы заказывать коктейль с сахаром, бокал вина или ром, это простой способ избежать обезвоживания», - объясняет Строков.
Наряду с употреблением воды с каждым алкогольным напитком, врач также рекомендует введение популярного в это время года витамина D.
Потребление алкоголя может вызвать панику в нашем уровне сахара в крови, поэтому мы склонны просыпаться так рано после того, как выпили, когда наш уровень сахара в крови падает.
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