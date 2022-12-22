Продукты, которые помогают оставаться печени здоровой

Нашей печени приходится ежедневно выполнять множество задач от удаления токсинов из крови до помощи пищеварению, а также хранения необходимых витаминов и минералов, которые организм может использовать позже, Поэтому важно, чтобы сама печень не была загрязнена потенциальными токсинами. Оставаться здоровой и чистой ей помогают некоторые продукты.Когда дело доходит до здоровья печени, одним из лучших очищающих средств является ростки пшеницы. Ростки пшеницы, наполненные хлорофиллом, помогают удалять из печени загрязняющие ее компоненты, а также поддерживают ее активную функциюСвекольный сок зимой – это богатый источник нитратов и антиоксидантов, известных как беталаины, которые помогают уменьшить окислительное повреждение и воспаление печени.Его употребление помогает повысить уровень антиоксидантов в организме, уменьшающих воспаление в печени.Овощи, такие как брокколи, белокочанная или и брюссельская капуста содействуют естественной детоксикации печени и повышают уровень ферментов, помогающих печени справляться с расщеплением вредных веществ, проникающих в организм.Богатые антиоксидантами и омега-3 кислотами, они известны своей способностью уменьшать жировые отложения в печени. Съедайте ежедневно маленькую горстку – и ваша печень будет счастлива, сообщил The Health Site.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проросшие семена называются лучшим продуктом для омоложения организма.

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