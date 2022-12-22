Продукты, которые помогают оставаться печени здоровой
Печени важно оставаться чистой. Правильному очищению органа могут способствовать определенные продукты.
Нашей печени приходится ежедневно выполнять множество задач от удаления токсинов из крови до помощи пищеварению, а также хранения необходимых витаминов и минералов, которые организм может использовать позже, Поэтому важно, чтобы сама печень не была загрязнена потенциальными токсинами. Оставаться здоровой и чистой ей помогают некоторые продукты.
Ростки. Когда дело доходит до здоровья печени, одним из лучших очищающих средств является ростки пшеницы. Ростки пшеницы, наполненные хлорофиллом, помогают удалять из печени загрязняющие ее компоненты, а также поддерживают ее активную функцию
Свекла. Свекольный сок зимой – это богатый источник нитратов и антиоксидантов, известных как беталаины, которые помогают уменьшить окислительное повреждение и воспаление печени.
Виноград. Его употребление помогает повысить уровень антиоксидантов в организме, уменьшающих воспаление в печени.
Зеленые овощи. Овощи, такие как брокколи, белокочанная или и брюссельская капуста содействуют естественной детоксикации печени и повышают уровень ферментов, помогающих печени справляться с расщеплением вредных веществ, проникающих в организм.
Грецкие орехи. Богатые антиоксидантами и омега-3 кислотами, они известны своей способностью уменьшать жировые отложения в печени. Съедайте ежедневно маленькую горстку – и ваша печень будет счастлива, сообщил The Health Site.
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