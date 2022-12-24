3 фактора сильно увеличивают риск болезни Альцгеймера

"Была обнаружена «сильная связь» между посттравматическим стрессовым расстройством и деменцией. Два других фактора включали черепно-мозговую травму и вариант гена АРОЕ. Исследования показали, что если вы наследуете одну копию e4 [APOE], вы подвергаетесь повышенному риску болезни Альцгеймера», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Но по сравнению с людьми с двумя копиями распространенного варианта разница в риске для тех, у кого есть копия e4, достигает пика где-то между 65 и 70 годами».

Недавно опубликованное исследование выявило дополнительные факторы, которые могут привести к болезни Альцгеймера.Если вы унаследуете две копии, вы подвергаетесь гораздо большему риску. Риск болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом для всех генотипов АРОЕ.Более того, риск деменции, связанной с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и травмой головы, был выше у носителей гена e4.Хотя гены играют «большую роль» в риске болезни Альцгеймера, исследование показывает, что геныПредыдущие травмы головы и посттравматическое стрессовое расстройство могут иметь большое значение в риске деменции.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для печени.

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