3 фактора сильно увеличивают риск болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера представляет собой реальный риск для пожилых людей, но три фактора могут увеличить вероятность развития состояния «кражи мозгов».
Недавно опубликованное исследование выявило дополнительные факторы, которые могут привести к болезни Альцгеймера.
"Была обнаружена «сильная связь» между посттравматическим стрессовым расстройством и деменцией. Два других фактора включали черепно-мозговую травму и вариант гена АРОЕ. Исследования показали, что если вы наследуете одну копию e4 [APOE], вы подвергаетесь повышенному риску болезни Альцгеймера», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Если вы унаследуете две копии, вы подвергаетесь гораздо большему риску. Риск болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом для всех генотипов АРОЕ.
«Но по сравнению с людьми с двумя копиями распространенного варианта разница в риске для тех, у кого есть копия e4, достигает пика где-то между 65 и 70 годами».
Более того, риск деменции, связанной с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и травмой головы, был выше у носителей гена e4.
Хотя гены играют «большую роль» в риске болезни Альцгеймера, исследование показывает, что гены «не рассказывают всей истории».
Предыдущие травмы головы и посттравматическое стрессовое расстройство могут иметь большое значение в риске деменции.
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