Ройбуш может «блокировать» образование жировых клеток и избавить от жира на животе

"Такие соединения, как аспалатин, обладают мощными противораковыми, противовоспалительными и противовирусными свойствами. Уникальный флавоноид ройбуша также обладает свойством снижать уровень глюкозы в крови, что делает его полезным для профилактики диабета. Растущий интерес вызывает роль напитка в предотвращении образования жировых клеток", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«По мере того, как женщины достигают среднего возраста, их доля жира в массе тела имеет тенденцию к увеличению».

«Даже если вы на самом деле не набираете вес, ваша талия может увеличиться на несколько дюймов, поскольку висцеральный жир выталкивает брюшную стенку».

Лучший способ уменьшить количество висцерального жира — это сочетание упражнений и здорового питания, но добавление определенных питательных веществ может усилить этот эффект. Травяные чаи, например, содержат множество питательных соединений, которые защищают от повреждения свободными радикалами, связанного с несколькими состояниями. Иногда эти химические вещества мешают выработке жировых клеток, что приводит к потере жира.Основные питательные свойства чая ройбуш обусловлены его уникальным источником полифенолов.Конечно, ничто не заменит здоровое питание и много движения, когда дело доходит до похудения, но ройбуш может оказать дополнительную поддержку. Несколько исследований показывают, что флавоноиды ройбуша могут быть особенно полезны, когда речь идет о сжигании жира в области живота.Висцеральный жир невидим глазу, но иногда вздутие живота является явным признаком наличия жира в брюшной полости. Жировые слои, расположенные глубоко в брюшной полости, более опасны, поскольку они выделяют маркеры воспаления.В этот момент жировые отложения начнут отдавать предпочтение верхней части тела, а не бедрам и бедрам.Регулярное употребление чая ройбуш может помочь в блокировании образования новых жировых клеток. Результаты исследования показали, что ройбуш останавливает образование новых жировых клеток и способствует быстрому метаболизму жиров.Ранее МедикФорум писал о продуктах для здоровья печени.

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