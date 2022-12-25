2 алкогольных напитка, которые особенно опасны для гипертоников

193 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/11631296/
2 алкогольных напитка, которые особенно опасны для гипертоников


Некоторые алкогольные напитки, связанные с Рождеством, могут плохо сказываться на артериальном давлении.


Возьмем, к примеру, гоголь-моголь, в который обычно добавляют немного рома, виски или бренди, но обычно он также содержит специи, молоко и сливки. Густые сливки содержат добавленные сахара, которые, если употреблять их в достаточном количестве, могут привести к увеличению веса и высокому кровяному давлению.

«Предыдущие исследования показали, что слишком большого количества добавленного сахара увеличивает риск развития заболеваний, включая гипертонию», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Гипертония — это медицинский термин, описывающий показания артериального давления 140/90 мм рт. ст. или выше. Высокое кровяное давление редко имеет какие-либо заметные симптомы, но домашний монитор, показания в аптеке или в кабинете врача могут многое сказать.


Гипертония: минералы, которые снижают давление (в каких продуктах искать)


Существует много рисков, связанных с высоким кровяным давлением, которые могут варьироваться от сердечных заболеваний до сосудистой деменции.

Риски для здоровья, связанные с высоким кровяным давлением:
  • Сердечное заболевание
  • Сердечные приступы
  • Удары
  • Сердечная недостаточность
  • Заболевание периферических артерий
  • аневризмы аорты
  • Болезнь почек
  • Сосудистая деменция.
Употребление слишком большого количества алкоголя считается фактором риска развития высокого кровяного давления.


Ридеры могут нанести детям вред


"Еще одним рождественским напитком, который может повысить кровяное давление, является ирландский ликер Baileys. Он содержит сливки и добавленный сахар".



Ранее МедикФорум писал о продуктах, полезных для печени.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Гипертония: лучший продукт, который может снизить артериальное давление, кроме банана
Высокое давление: тупая головная боль может указывать на завышенные показания
Высокое давление: 6 признаков гипертонии, существующей уже какое-то время
Теги : советы врачей, вред алкоголя, гипертония