2 алкогольных напитка, которые особенно опасны для гипертоников
Некоторые алкогольные напитки, связанные с Рождеством, могут плохо сказываться на артериальном давлении.
Возьмем, к примеру, гоголь-моголь, в который обычно добавляют немного рома, виски или бренди, но обычно он также содержит специи, молоко и сливки. Густые сливки содержат добавленные сахара, которые, если употреблять их в достаточном количестве, могут привести к увеличению веса и высокому кровяному давлению.
«Предыдущие исследования показали, что слишком большого количества добавленного сахара увеличивает риск развития заболеваний, включая гипертонию», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Гипертония — это медицинский термин, описывающий показания артериального давления 140/90 мм рт. ст. или выше. Высокое кровяное давление редко имеет какие-либо заметные симптомы, но домашний монитор, показания в аптеке или в кабинете врача могут многое сказать.
Существует много рисков, связанных с высоким кровяным давлением, которые могут варьироваться от сердечных заболеваний до сосудистой деменции.
Риски для здоровья, связанные с высоким кровяным давлением:
- Сердечное заболевание
- Сердечные приступы
- Удары
- Сердечная недостаточность
- Заболевание периферических артерий
- аневризмы аорты
- Болезнь почек
- Сосудистая деменция.
"Еще одним рождественским напитком, который может повысить кровяное давление, является ирландский ликер Baileys. Он содержит сливки и добавленный сахар".
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