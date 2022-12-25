2 алкогольных напитка, которые особенно опасны для гипертоников

«Предыдущие исследования показали, что слишком большого количества добавленного сахара увеличивает риск развития заболеваний, включая гипертонию», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сердечное заболевание

Сердечные приступы

Удары

Сердечная недостаточность

Заболевание периферических артерий

аневризмы аорты

Болезнь почек

Сосудистая деменция.

"Еще одним рождественским напитком, который может повысить кровяное давление, является ирландский ликер Baileys. Он содержит сливки и добавленный сахар".

Возьмем, к примеру, гоголь-моголь, в который обычно добавляют немного рома, виски или бренди, но обычно он также содержит специи, молоко и сливки. Густые сливки содержат добавленные сахара, которые, если употреблять их в достаточном количестве, могут привести к увеличению веса и высокому кровяному давлению.Гипертония — это медицинский термин, описывающий показания артериального давления 140/90 мм рт. ст. или выше. Высокое кровяное давление редко имеет какие-либо заметные симптомы, но домашний монитор, показания в аптеке или в кабинете врача могут многое сказать.Существует много рисков, связанных с высоким кровяным давлением, которые могут варьироваться от сердечных заболеваний до сосудистой деменции.Употребление слишком большого количества алкоголя считается фактором риска развития высокого кровяного давления.Ранее МедикФорум писал о продуктах, полезных для печени.

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