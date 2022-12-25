Артерии на спине первыми заполняются холестериновыми бляшками — 2 признака

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Артерии на спине первыми заполняются холестериновыми бляшками — 2 признака


Образование бляшек может быть вызвано различными факторами, такими как курение и высокое кровяное давление. Однако одним из наиболее значительных факторов является диета, насыщенная насыщенными жирами. 

Выбрасывая холестерин в кровоток, молекулы жира начинают прилипать к стенкам артерий и затвердевать. Со временем эта бляшка утолщается, вызывая боль в разных частях тела.

Одними из первых артерий, на которых образуются бляшки, являются артерии, расположенные сзади. К тому времени, когда многие люди достигают 20-летнего возраста, в этих артериях уже существуют закупорки, нарушающие кровоток.

«Артерии, ведущие к нижней части спины, одними из первых в организме накапливают бляшки и проявляют признаки закупорки. Отвечая за перенос богатой кислородом крови и необходимых для жизни питательных веществ от сердца к остальным частям тела, здоровые артерии необходимы для поддержания здоровья тела», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Многие из этих людей будут испытывать симптомы по-разному, но есть несколько общих способов проявления закупорки артерий по всему телу. Согласно органу здравоохранения, уменьшение притока крови к спине может ослабить диски, амортизирующие позвонки.

Это может привести к болезненным грыжам межпозвоночных дисков и защемлению нервов, вызывая такие осложнения, как хроническая боль в спине. Люди, которые страдают от хронической боли в спине, значительно чаще имеют закупорку поясничных артерий по сравнению с людьми, у которых нет болей в пояснице.


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В конце концов, может произойти полная закупорка, что приведет к полной остановке притока крови к основным органам и поставит на карту жизнь человека. Например, когда бляшки образуются в сонных артериях, существует значительный риск для здоровья, поскольку эти артерии снабжают мозг кровью.


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