Симптом высокого холестерина, который поражает стопы — признак закупорки бляшками

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Симптом высокого холестерина, который поражает стопы — признак закупорки бляшками


Этот симптом является признаком того, что холестерин начал блокировать артерии вокруг вашего тела.


Заболевание периферических артерий (ЗПА) — одно из таких заболеваний, которое «в основном» поражает ноги и ступни. Это может оставить вас с некоторыми чрезвычайно яркими симптомами, включая покалывание.

Это может привести к закупорке артерий, если вещество отложится на стенках кровеносных сосудов, известное как бляшки. Со временем бляшки начинают затвердевать и сужать просвет ваших артерий. Это предотвращает отток крови через них. Накопление бляшек, называемое атеросклерозом, может привести к болезни сердца или инсульту.

Но это может также повлиять на артерии в ваших конечностях, что известно как ЗПА.


Высокий холестерин: кардиолог называет симптомы закупоренных артерий


«Наличие ЗПА может указывать на более широкое распространение атеросклероза в организме. ЗПА может произойти в любом кровеносном сосуде, но в основном это происходит в артериях, ведущих к ногам и ступням», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Состояние оставляет какие-то странные ощущения. Вы можете заметить боль, которая приходит и уходит во время активности и отдыха. Или вы можете заметить онемение, покалывание и покалывание, часто в сочетании с ощущением холода в той части тела, где закупорены артерии.


Самый ранний симптом высокого холестерина проявляется на коже стопы - кардиолог Варфоломеев


У некоторых людей кожа становится синей или фиолетовой из-за отсутствия кровотока в конечностях. У других могут появиться красные пальцы на ногах.

«Красные или синие пальцы на ногах, покалывание в ступнях и неожиданное выпадение волос на ногах могут указывать на проблемы с кровообращением. Заметные симптомы включают появление ран или язв в пораженной части тела. Также могут развиться почерневшие участки кожи или потеря кожи».


Если у вас есть симптомы ЗПА, у вас больше шансов иметь серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца. Симптомами атеросклероза артерий, ведущих к сердцу, являются боль в груди, стеснение, давление или дискомфорт, известный как стенокардия.


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