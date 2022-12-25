Врач Жемчугов: какие народные средства могут быть полезными в лечении гриппа?

«Вирус гриппа A (H1N1) повреждает бронхи – пациент начинает кашлять. Горчичники либо медицинские банки повышают кровоток в легких и снижают вероятность развития у больного тяжелого воспаления», - цитирует Жемчугова ТАСС.

Одним из полезных народных средств в плане терапии свиного гриппа могут быть горчичники или банки, отметил специалист.В то же время инфекционист подчеркнул, что назначение банок и горчичников должно исходить от врача. Людям, у которых имеются хронические сердечные нарушения, гипертония, нужно быть особенно осторожными с этими средствами. При тепловых процедурах повышается нагрузка на сердце, и названным категориям лиц использовать банки или горчичники следует только после консультации с медиком.Другим народным средством, которое может быть полезным в лечении гриппа, Жемчугов назвал горячие ножные ванночки с горчицей. По его словам, человеку, озябшему или промокшему на улице, применение таких ножных ванн может помочь не разболеться. Специалист объяснил, что при охлаждении ног сосуды в носу рефлекторно становятся более проницаемыми, что может поспособствовать снижению иммунитета. Согревающая процедура дает обратный эффект. Но как и в случае с горчичниками горячие ножные ванны для человека должны быть одобрены врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что последствием перенесенного гриппа может стать воспаление сердца

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.