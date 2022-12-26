Возможно ли заразиться гриппом через глаза?

«На самом деле через конъюнктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться», - сказал Владимир Зайцев.

Врач Зайцев констатировал в интервью, что грипп, будучи воздушно-капельной инфекцией, может найти три пути для попадания в организм. В первую очередь, инфекция стремится поразить ротоглотку. Еще один «вход» – это нос.Отоларинголог предупредил, что заразиться гриппом через глаза также вполне возможно.Беседуя с Ura.ru, врач уточнил: передача гриппа может быть контактной по своему характеру. В частности, вирусные частицы способны проникать в глаза с рук при трении или при использовании полотенца заболевшего человека. Зайцев добавил, что риск заразиться гриппом подобным образом существенно ниже по сравнению с воздушно-капельным путем его распространения. В то же время медик обратил внимание на то, что при высокой концентрации вируса в организме заболевшего человека выделяемые им инфицированные частицы могут распространяться на большие расстояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие народные средства могут быть полезными в лечении гриппа и других ОРВИ.

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