4 цвета стула сигнализируют о том, что пора обратиться к врачу — от рака до сальмонеллеза

«Здоровый кал имеет коричневый цвет и представляет собой небольшое бревно, заостренное с обоих концов. Изменение консистенции стула может быть признаком заболевания. Небольшой твердый комковатый стул является признаком запора. Мягкий жидкий стул или жидкий стул указывают на диарею», - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Кровотечение в толстой кишке, прямой кишке или анусе означает, что красная кровь может быть либо смешана со стулом, либо иногда находится просто поверх него. Это может быть связано с воспалительным заболеванием кишечника, геморроем (геморроем) или, реже, раком кишечника».

«Это часто встречается при алкогольном гепатите или камнях в желчном пузыре, но иногда может указывать на рак поджелудочной железы».

«Бактериальные инфекции, такие как сальмонелла, могут стать зелеными, как и вирусы и паразиты, поэтому стул нередко меняет цвет во время приступа гастроэнтерита ».

В то время как стул является довольно неудобной темой, вызывая у многих чувство брезгливости, ваш стул может сообщить новости о различных проблемах со здоровьем. Постоянные изменения могут означать, что пришло время «обратиться к врачу общей практики». Врач рассказывает, на что следует обратить внимание.Изменение цвета вашего стула также может быть причиной для беспокойства.Кал, который кажется черным и смолистым, также известный как мелена, может быть вызван кровотечением в желудке.Мелена является одним из явных признаков цирроза печени, который описывает рубцевание печени, препятствующее нормальной работе органа. По словам врача, этот цвет может быть вызван добавками, так как «таблетки железа также могут сделать какашки черными.Бледный стул описывает появление цвета глины, что вызвано отсутствием желчного пигмента.Такой стул может быть рыхлыми, неаккуратными и их трудно смыть в унитаз.Зеленый оттенок стула также может быть вызван диетой, богатой зелеными овощами, из-за зеленого пигмента, содержащегося в растениях, — хлорофилла.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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