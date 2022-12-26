Невролог Исакова назвала симптомы вегетососудистой дистонии

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вегетососудистая дистония

Невролог Ангелина Исакова заявила, что вегетососудистая дистония является синдромом, которому присущи разные симптомы.

Специалист рассказала, что международная классификация болезни трактует вегетососудистую дистонию как состояние с отдельным кодом – то есть, как отдельное заболевание. Однако при ее развитии у людей наблюдаются не столько органические нарушения органов, сколько функциональные нарушения. По мнению Исаковой, правильнее считать вегетососудистую дистонию все же не заболеванием, а синдромом, который может проявляться разнообразными признаками.

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«Некоторые пациенты при вегетососудистой дистонии ощущают боли в сердце, скачки давления. Люди с генерализованным тревожным расстройством часто жалуются на синдром раздраженного кишечника и гипертонию, нарушения сердечного ритма, общую раздражительность», - назвала невролог симптомы вегетососудистой дистонии.

В беседе с изданием «МК в Питере» Исакова добавила, что вегетососудистая дистония нередко встречается при склонности к тревожному расстройству. Кроме того, на возникновение дистонии влияют перегрузки, эмоциональное истощение, нехватка витаминов, болезни щитовидной железы.

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«При нарушениях в работе щитовидной железы страдает вегетососудистая система, возникает потливость, учащенное сердцебиение», - резюмировала невролог.

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