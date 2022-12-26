Апатия может возникать как симптом опасных заболеваний

«Человек может утратить интерес к вещам, которые раньше казались ему очень важными и интересными», - сказала специалист.

«Апатия может быть симптомом неврологических, онкологических, эндокринных заболеваний, а также различных психических расстройств, таких как депрессия или шизофрения», - приводит слова психолога «Мослента».

Психолог Радзюк констатировала в интервью, что причиной появления апатии могут быть как психологические, так и физические нарушения. В этом состоянии человек испытывает безразличие, отсутствие мотивации.Ольга Радзюк отметила, что апатия может стать компенсирующей реакцией организма на перегрузки нервной системы, стресс, выгорание. Кроме того, она может возникать как симптом опасных заболеваний.Радзююк посоветовала при развитии данного состояния проконсультироваться с неврологом, психиатром или терапевтом, это может помочь своевременно выявить опасную патологию (при ее наличии).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда становится опасной и требует обращения к врачу тяжесть в желудке

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