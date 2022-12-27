Мандарины способны вызывать анафилактический шок

«Мандарины противопоказаны тем, у кого диагностирован острый нефрит, гепатит или холецистит, а также тем, кто страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Также не стоит увлекаться мандаринами людям, страдающим энтеритом, колитом и гастритом с повышенной кислотностью», - объяснила медик.

«Мандарины – сильный аллерген и могут вызывать сыпь, отек рта и даже анафилаксию, если за время новогоднего застолья употребить их слишком много», – поделилась медик с РИАМО.

Врач-эндокринолог Тананакина сообщила в интервью, что мандарины, растущие на деревьях, не содержат в себе тяжелые металлы и радионуклиды. Их кисло-сладкие плоды являются богатым источником витамина C, активирующего иммунные клетки и помогающего организму сопротивляться вирусам и инфекциям, циркулирующим в окружающей среде. Вдобавок мандарины содержат клетчатку (как растворимую, так и нерастворимую), благодаря которой улучшается состояние микрофлоры пищеварительного тракта, эффективнее работает кишечник.В то же время, отметила Тананакина, мандарины как продукты, содержащие много кислот и природных сахаров, противопоказаны людям с некоторыми хроническими нарушениями. В первую очередь, нарушениями в работе пищеварительных органов.Специалист добавила, что с большой осторожностью есть мандарины нужно диабетикам. При данном заболевании категорически нельзя употреблять их на пустой желудок.Наталия Тананакина напомнила о способности мандаринов вызывать аллергические симптомы, и посоветовала россиянам не есть эти фрукты большими порциями. В тяжелом случае мандарины могут вызвать у человека анафилактический шок.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , улучшающих мужчинам потенцию и либидо.

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